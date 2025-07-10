Moedas / RMNI
RMNI: Rimini Street Inc
4.68 USD 0.17 (3.77%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RMNI para hoje mudou para 3.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.54 e o mais alto foi 4.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Rimini Street Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
4.54 4.70
Faixa anual
1.53 5.38
- Fechamento anterior
- 4.51
- Open
- 4.55
- Bid
- 4.68
- Ask
- 4.98
- Low
- 4.54
- High
- 4.70
- Volume
- 137
- Mudança diária
- 3.77%
- Mudança mensal
- 10.12%
- Mudança de 6 meses
- 34.48%
- Mudança anual
- 150.27%
