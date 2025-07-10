Devises / RMNI
RMNI: Rimini Street Inc
4.59 USD 0.14 (2.96%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RMNI a changé de -2.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.56 et à un maximum de 4.75.
Suivez la dynamique Rimini Street Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RMNI Nouvelles
- Korean broadcaster KBS partners with Rimini Street to fund AI vision
- Rimini Street: The Coast Is Clear, And It's Still Grossly Undervalued (NASDAQ:RMNI)
- Rimini Street partners with American Digital to deliver IT cost savings
- Rimini Street secures U.S. GSA contract for software support services
- Rimini Street stock rises after securing GSA contract approval
- Suntory selects Rimini Consult to accelerate wellness app launch
- Rimini Street EVP Lyskawa sells $1.9k in shares
- Rimini Street (RMNI) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Rimini Street (RMNI) Q2 EPS Jumps 400%
- Earnings call transcript: Rimini Street Q2 2025 earnings beat forecasts
- Rimini Street, Inc. (RMNI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rimini Street (RMNI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Rimini Street earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Rimini Street soars 67% since InvestingPro’s February 2024 Fair Value alert
- Oracle director Seligman sells $770,655 in stock
- Oracle price target raised to $315 from $240 at Citizens JMP
- Oracle stock price target raised to $280 from $250 at UBS on AI growth
- Oracle stock reaches all-time high at 242.45 USD
- Oracle stock price target raised to $271 from $216 at Cantor Fitzgerald
- Oracle stock price target raised to $270 from $215 at Evercore ISI
- Rimini Street price target raised to $6 from $4 at TD Cowen after Oracle settlement
- Tesla, AMD Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Rimini Street stock soars after Oracle settlement agreement
- AZZ Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MP Materials, WK Kellogg And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
Range quotidien
4.56 4.75
Range Annuel
1.53 5.38
- Clôture Précédente
- 4.73
- Ouverture
- 4.75
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Plus Bas
- 4.56
- Plus Haut
- 4.75
- Volume
- 676
- Changement quotidien
- -2.96%
- Changement Mensuel
- 8.00%
- Changement à 6 Mois
- 31.90%
- Changement Annuel
- 145.45%
20 septembre, samedi