Currencies / RMNI
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
RMNI: Rimini Street Inc
4.49 USD 0.10 (2.18%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
RMNI exchange rate has changed by -2.18% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 4.45 and at a high of 4.62.
Follow Rimini Street Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RMNI News
- Rimini Street: The Coast Is Clear, And It's Still Grossly Undervalued (NASDAQ:RMNI)
- Rimini Street partners with American Digital to deliver IT cost savings
- Rimini Street secures U.S. GSA contract for software support services
- Rimini Street stock rises after securing GSA contract approval
- Suntory selects Rimini Consult to accelerate wellness app launch
- Rimini Street EVP Lyskawa sells $1.9k in shares
- Rimini Street (RMNI) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Rimini Street (RMNI) Q2 EPS Jumps 400%
- Earnings call transcript: Rimini Street Q2 2025 earnings beat forecasts
- Rimini Street, Inc. (RMNI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rimini Street (RMNI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Rimini Street earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Rimini Street soars 67% since InvestingPro’s February 2024 Fair Value alert
- Oracle director Seligman sells $770,655 in stock
- Oracle price target raised to $315 from $240 at Citizens JMP
- Oracle stock price target raised to $280 from $250 at UBS on AI growth
- Oracle stock reaches all-time high at 242.45 USD
- Oracle stock price target raised to $271 from $216 at Cantor Fitzgerald
- Oracle stock price target raised to $270 from $215 at Evercore ISI
- Rimini Street price target raised to $6 from $4 at TD Cowen after Oracle settlement
- Tesla, AMD Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Rimini Street stock soars after Oracle settlement agreement
- AZZ Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MP Materials, WK Kellogg And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Tesla, Delta Soar Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
Daily Range
4.45 4.62
Year Range
1.53 5.38
- Previous Close
- 4.59
- Open
- 4.58
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Low
- 4.45
- High
- 4.62
- Volume
- 514
- Daily Change
- -2.18%
- Month Change
- 5.65%
- 6 Months Change
- 29.02%
- Year Change
- 140.11%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%