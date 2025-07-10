通貨 / RMNI
RMNI: Rimini Street Inc
4.73 USD 0.22 (4.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RMNIの今日の為替レートは、4.88%変化しました。日中、通貨は1あたり4.54の安値と4.76の高値で取引されました。
Rimini Street Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RMNI News
- Korean broadcaster KBS partners with Rimini Street to fund AI vision
- Rimini Street: The Coast Is Clear, And It's Still Grossly Undervalued (NASDAQ:RMNI)
- Rimini Street partners with American Digital to deliver IT cost savings
- Rimini Street secures U.S. GSA contract for software support services
- Rimini Street stock rises after securing GSA contract approval
- Suntory selects Rimini Consult to accelerate wellness app launch
- Rimini Street EVP Lyskawa sells $1.9k in shares
- Rimini Street (RMNI) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Rimini Street (RMNI) Q2 EPS Jumps 400%
- Earnings call transcript: Rimini Street Q2 2025 earnings beat forecasts
- Rimini Street, Inc. (RMNI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rimini Street (RMNI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Rimini Street earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Rimini Street soars 67% since InvestingPro’s February 2024 Fair Value alert
- Oracle director Seligman sells $770,655 in stock
- Oracle price target raised to $315 from $240 at Citizens JMP
- Oracle stock price target raised to $280 from $250 at UBS on AI growth
- Oracle stock reaches all-time high at 242.45 USD
- Oracle stock price target raised to $271 from $216 at Cantor Fitzgerald
- Oracle stock price target raised to $270 from $215 at Evercore ISI
- Rimini Street price target raised to $6 from $4 at TD Cowen after Oracle settlement
- Tesla, AMD Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Rimini Street stock soars after Oracle settlement agreement
- AZZ Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MP Materials, WK Kellogg And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
1日のレンジ
4.54 4.76
1年のレンジ
1.53 5.38
- 以前の終値
- 4.51
- 始値
- 4.55
- 買値
- 4.73
- 買値
- 5.03
- 安値
- 4.54
- 高値
- 4.76
- 出来高
- 523
- 1日の変化
- 4.88%
- 1ヶ月の変化
- 11.29%
- 6ヶ月の変化
- 35.92%
- 1年の変化
- 152.94%
