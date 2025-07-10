クォートセクション
通貨 / RMNI
RMNI: Rimini Street Inc

4.73 USD 0.22 (4.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RMNIの今日の為替レートは、4.88%変化しました。日中、通貨は1あたり4.54の安値と4.76の高値で取引されました。

Rimini Street Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

RMNI News

1日のレンジ
4.54 4.76
1年のレンジ
1.53 5.38
以前の終値
4.51
始値
4.55
買値
4.73
買値
5.03
安値
4.54
高値
4.76
出来高
523
1日の変化
4.88%
1ヶ月の変化
11.29%
6ヶ月の変化
35.92%
1年の変化
152.94%
