Valute / RMNI
RMNI: Rimini Street Inc
4.59 USD 0.14 (2.96%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RMNI ha avuto una variazione del -2.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.56 e ad un massimo di 4.75.
Segui le dinamiche di Rimini Street Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RMNI News
Intervallo Giornaliero
4.56 4.75
Intervallo Annuale
1.53 5.38
- Chiusura Precedente
- 4.73
- Apertura
- 4.75
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Minimo
- 4.56
- Massimo
- 4.75
- Volume
- 676
- Variazione giornaliera
- -2.96%
- Variazione Mensile
- 8.00%
- Variazione Semestrale
- 31.90%
- Variazione Annuale
- 145.45%
20 settembre, sabato