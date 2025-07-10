QuotazioniSezioni
Valute / RMNI
Tornare a Azioni

RMNI: Rimini Street Inc

4.59 USD 0.14 (2.96%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RMNI ha avuto una variazione del -2.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.56 e ad un massimo di 4.75.

Segui le dinamiche di Rimini Street Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMNI News

Intervallo Giornaliero
4.56 4.75
Intervallo Annuale
1.53 5.38
Chiusura Precedente
4.73
Apertura
4.75
Bid
4.59
Ask
4.89
Minimo
4.56
Massimo
4.75
Volume
676
Variazione giornaliera
-2.96%
Variazione Mensile
8.00%
Variazione Semestrale
31.90%
Variazione Annuale
145.45%
20 settembre, sabato