Währungen / RMNI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RMNI: Rimini Street Inc
4.69 USD 0.04 (0.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RMNI hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.67 bis zu einem Hoch von 4.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rimini Street Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RMNI News
- Korean broadcaster KBS partners with Rimini Street to fund AI vision
- Rimini Street: The Coast Is Clear, And It's Still Grossly Undervalued (NASDAQ:RMNI)
- Rimini Street partners with American Digital to deliver IT cost savings
- Rimini Street secures U.S. GSA contract for software support services
- Rimini Street stock rises after securing GSA contract approval
- Suntory selects Rimini Consult to accelerate wellness app launch
- Rimini Street EVP Lyskawa sells $1.9k in shares
- Rimini Street (RMNI) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Rimini Street (RMNI) Q2 EPS Jumps 400%
- Earnings call transcript: Rimini Street Q2 2025 earnings beat forecasts
- Rimini Street, Inc. (RMNI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rimini Street (RMNI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Rimini Street earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Rimini Street soars 67% since InvestingPro’s February 2024 Fair Value alert
- Oracle director Seligman sells $770,655 in stock
- Oracle price target raised to $315 from $240 at Citizens JMP
- Oracle stock price target raised to $280 from $250 at UBS on AI growth
- Oracle stock reaches all-time high at 242.45 USD
- Oracle stock price target raised to $271 from $216 at Cantor Fitzgerald
- Oracle stock price target raised to $270 from $215 at Evercore ISI
- Rimini Street price target raised to $6 from $4 at TD Cowen after Oracle settlement
- Tesla, AMD Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Rimini Street stock soars after Oracle settlement agreement
- AZZ Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MP Materials, WK Kellogg And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
Tagesspanne
4.67 4.75
Jahresspanne
1.53 5.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.73
- Eröffnung
- 4.75
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Tief
- 4.67
- Hoch
- 4.75
- Volumen
- 128
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- 10.35%
- 6-Monatsänderung
- 34.77%
- Jahresänderung
- 150.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K