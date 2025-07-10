货币 / RMNI
RMNI: Rimini Street Inc
4.49 USD 0.10 (2.18%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RMNI汇率已更改-2.18%。当日，交易品种以低点4.45和高点4.62进行交易。
关注Rimini Street Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RMNI新闻
- Korean broadcaster KBS partners with Rimini Street to fund AI vision
- Rimini Street: The Coast Is Clear, And It's Still Grossly Undervalued (NASDAQ:RMNI)
- Rimini Street partners with American Digital to deliver IT cost savings
- Rimini Street secures U.S. GSA contract for software support services
- Rimini Street stock rises after securing GSA contract approval
- Suntory selects Rimini Consult to accelerate wellness app launch
- Rimini Street EVP Lyskawa sells $1.9k in shares
- Rimini Street (RMNI) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Rimini Street (RMNI) Q2 EPS Jumps 400%
- Earnings call transcript: Rimini Street Q2 2025 earnings beat forecasts
- Rimini Street, Inc. (RMNI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rimini Street (RMNI) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Rimini Street earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Rimini Street soars 67% since InvestingPro’s February 2024 Fair Value alert
- Oracle director Seligman sells $770,655 in stock
- Oracle price target raised to $315 from $240 at Citizens JMP
- Oracle stock price target raised to $280 from $250 at UBS on AI growth
- Oracle stock reaches all-time high at 242.45 USD
- Oracle stock price target raised to $271 from $216 at Cantor Fitzgerald
- Oracle stock price target raised to $270 from $215 at Evercore ISI
- Rimini Street price target raised to $6 from $4 at TD Cowen after Oracle settlement
- Tesla, AMD Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Rimini Street stock soars after Oracle settlement agreement
- AZZ Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MP Materials, WK Kellogg And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
日范围
4.45 4.62
年范围
1.53 5.38
- 前一天收盘价
- 4.59
- 开盘价
- 4.58
- 卖价
- 4.49
- 买价
- 4.79
- 最低价
- 4.45
- 最高价
- 4.62
- 交易量
- 514
- 日变化
- -2.18%
- 月变化
- 5.65%
- 6个月变化
- 29.02%
- 年变化
- 140.11%
