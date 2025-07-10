Валюты / RMNI
RMNI: Rimini Street Inc
4.49 USD 0.10 (2.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RMNI за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.45, а максимальная — 4.62.
Следите за динамикой Rimini Street Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.45 4.62
Годовой диапазон
1.53 5.38
- Предыдущее закрытие
- 4.59
- Open
- 4.58
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Low
- 4.45
- High
- 4.62
- Объем
- 514
- Дневное изменение
- -2.18%
- Месячное изменение
- 5.65%
- 6-месячное изменение
- 29.02%
- Годовое изменение
- 140.11%
