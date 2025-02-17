Moedas / PPT
PPT: Putnam Premier Income Trust
3.72 USD 0.02 (0.53%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PPT para hoje mudou para -0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.70 e o mais alto foi 3.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Putnam Premier Income Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PPT Notícias
Faixa diária
3.70 3.72
Faixa anual
3.40 3.77
- Fechamento anterior
- 3.74
- Open
- 3.72
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- Low
- 3.70
- High
- 3.72
- Volume
- 158
- Mudança diária
- -0.53%
- Mudança mensal
- 0.81%
- Mudança de 6 meses
- 3.05%
- Mudança anual
- -0.27%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh