PPT: Putnam Premier Income Trust
3.72 USD 0.02 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PPTの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり3.70の安値と3.72の高値で取引されました。
Putnam Premier Income Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.70 3.72
1年のレンジ
3.40 3.77
- 以前の終値
- 3.74
- 始値
- 3.72
- 買値
- 3.72
- 買値
- 4.02
- 安値
- 3.70
- 高値
- 3.72
- 出来高
- 158
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- 0.81%
- 6ヶ月の変化
- 3.05%
- 1年の変化
- -0.27%
