货币 / PPT
PPT: Putnam Premier Income Trust
3.74 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PPT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点3.73和高点3.76进行交易。
关注Putnam Premier Income Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PPT新闻
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- PPT: Multisector Bond CEF, 8.6% Distribution (NYSE:PPT)
日范围
3.73 3.76
年范围
3.40 3.77
- 前一天收盘价
- 3.74
- 开盘价
- 3.75
- 卖价
- 3.74
- 买价
- 4.04
- 最低价
- 3.73
- 最高价
- 3.76
- 交易量
- 199
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.36%
- 6个月变化
- 3.60%
- 年变化
- 0.27%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B