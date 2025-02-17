Валюты / PPT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PPT: Putnam Premier Income Trust
3.74 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.73, а максимальная — 3.77.
Следите за динамикой Putnam Premier Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PPT
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.29%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.51%
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- PPT: Multisector Bond CEF, 8.6% Distribution (NYSE:PPT)
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.66%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.04%
- Perpetual Limited discloses 8.38% stake in Kenmare Resources
- Perpetual Limited discloses 8.38% stake in Kenmare Resources
- Perpetual Limited reports 8.37% stake in Kenmare Resources
- DSL: Increasing Allocation To Bank Loans Despite Impending Fed Rate Cuts (NYSE:DSL)
- Australia's Perpetual drops on scrapping $1.4 bln takeover deal with KKR
- Australia's Perpetual rises as KKR makes fresh bid for wealth, trust units
Дневной диапазон
3.73 3.77
Годовой диапазон
3.40 3.77
- Предыдущее закрытие
- 3.74
- Open
- 3.74
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Low
- 3.73
- High
- 3.77
- Объем
- 501
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.36%
- 6-месячное изменение
- 3.60%
- Годовое изменение
- 0.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.