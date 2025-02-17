Währungen / PPT
PPT: Putnam Premier Income Trust
3.71 USD 0.01 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPT hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.70 bis zu einem Hoch von 3.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Putnam Premier Income Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.70 3.73
Jahresspanne
3.40 3.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.72
- Eröffnung
- 3.70
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Tief
- 3.70
- Hoch
- 3.73
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 0.54%
- 6-Monatsänderung
- 2.77%
- Jahresänderung
- -0.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K