통화 / PPT
PPT: Putnam Premier Income Trust
3.71 USD 0.01 (0.27%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PPT 환율이 오늘 -0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.70이고 고가는 3.73이었습니다.
Putnam Premier Income Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.70 3.73
년간 변동
3.40 3.77
- 이전 종가
- 3.72
- 시가
- 3.70
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- 저가
- 3.70
- 고가
- 3.73
- 볼륨
- 142
- 일일 변동
- -0.27%
- 월 변동
- 0.54%
- 6개월 변동
- 2.77%
- 년간 변동율
- -0.54%
20 9월, 토요일