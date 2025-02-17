Valute / PPT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PPT: Putnam Premier Income Trust
3.71 USD 0.01 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PPT ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.70 e ad un massimo di 3.73.
Segui le dinamiche di Putnam Premier Income Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPT News
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.29%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.51%
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- PPT: Multisector Bond CEF, 8.6% Distribution (NYSE:PPT)
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.66%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.04%
- Perpetual Limited discloses 8.38% stake in Kenmare Resources
- Perpetual Limited discloses 8.38% stake in Kenmare Resources
- Perpetual Limited reports 8.37% stake in Kenmare Resources
- DSL: Increasing Allocation To Bank Loans Despite Impending Fed Rate Cuts (NYSE:DSL)
- Australia's Perpetual drops on scrapping $1.4 bln takeover deal with KKR
- Australia's Perpetual rises as KKR makes fresh bid for wealth, trust units
Intervallo Giornaliero
3.70 3.73
Intervallo Annuale
3.40 3.77
- Chiusura Precedente
- 3.72
- Apertura
- 3.70
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Minimo
- 3.70
- Massimo
- 3.73
- Volume
- 142
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- 0.54%
- Variazione Semestrale
- 2.77%
- Variazione Annuale
- -0.54%
21 settembre, domenica