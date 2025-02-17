QuotazioniSezioni
PPT: Putnam Premier Income Trust

3.71 USD 0.01 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PPT ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.70 e ad un massimo di 3.73.

Segui le dinamiche di Putnam Premier Income Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.70 3.73
Intervallo Annuale
3.40 3.77
Chiusura Precedente
3.72
Apertura
3.70
Bid
3.71
Ask
4.01
Minimo
3.70
Massimo
3.73
Volume
142
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
0.54%
Variazione Semestrale
2.77%
Variazione Annuale
-0.54%
