PMTS: CPI Card Group Inc
15.47 USD 0.66 (4.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PMTS para hoje mudou para 4.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.90 e o mais alto foi 15.52.
Veja a dinâmica do par de moedas CPI Card Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.90 15.52
Faixa anual
13.82 35.19
- Fechamento anterior
- 14.81
- Open
- 14.90
- Bid
- 15.47
- Ask
- 15.77
- Low
- 14.90
- High
- 15.52
- Volume
- 85
- Mudança diária
- 4.46%
- Mudança mensal
- 1.38%
- Mudança de 6 meses
- -46.88%
- Mudança anual
- -35.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh