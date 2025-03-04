Dövizler / PMTS
PMTS: CPI Card Group Inc
15.62 USD 0.21 (1.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PMTS fiyatı bugün -1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.37 ve Yüksek fiyatı olarak 15.79 aralığında işlem gördü.
CPI Card Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- CPI Card: Don't Be A 'Panican' (NASDAQ:PMTS)
- CPI Card Group stock price target lowered to $32 at DA Davidson
- Lake Street Capital Markets lowers CPI Card Group stock price target on tariff impact
- DA Davidson lowers CPI Card Group stock price target to $32 on tariff concerns
- CPI Card Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PMTS)
- CPI Card Group PMTS Q2 2025 Earnings Transcript
- CPI Card Group Q2 2025 slides: Sales up 9%, profits plunge amid margin pressures
- CPI Card Group Inc. (PMTS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CPI Card earnings missed by $0.63, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- CPI Card Group Inc. (PMTS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- CPI Card Group’s senior secured notes downgraded by Moody’s
- CPI Card Group stock: DA Davidson reiterates Buy rating on debt reduction
- CPI’s UHCU Metal Debit Card Package Honored with Ã‰lan Award
- CPI Card Group Stock: Still Attractive After Q1 Profitability Lag (PMTS)
- CPI Card Group: Fair Q4 Earnings, And A Good 2025 Ahead (NASDAQ:PMTS)
- Long CAN, Short PMTS A Statistical Arbitrage Opportunity (NASDAQ:CAN)
Günlük aralık
15.37 15.79
Yıllık aralık
13.82 35.19
- Önceki kapanış
- 15.83
- Açılış
- 15.78
- Satış
- 15.62
- Alış
- 15.92
- Düşük
- 15.37
- Yüksek
- 15.79
- Hacim
- 282
- Günlük değişim
- -1.33%
- Aylık değişim
- 2.36%
- 6 aylık değişim
- -46.36%
- Yıllık değişim
- -34.92%
21 Eylül, Pazar