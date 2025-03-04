クォートセクション
通貨 / PMTS
株に戻る

PMTS: CPI Card Group Inc

15.83 USD 1.02 (6.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PMTSの今日の為替レートは、6.89%変化しました。日中、通貨は1あたり14.90の安値と15.86の高値で取引されました。

CPI Card Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PMTS News

1日のレンジ
14.90 15.86
1年のレンジ
13.82 35.19
以前の終値
14.81
始値
14.90
買値
15.83
買値
16.13
安値
14.90
高値
15.86
出来高
120
1日の変化
6.89%
1ヶ月の変化
3.74%
6ヶ月の変化
-45.64%
1年の変化
-34.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K