通貨 / PMTS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PMTS: CPI Card Group Inc
15.83 USD 1.02 (6.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PMTSの今日の為替レートは、6.89%変化しました。日中、通貨は1あたり14.90の安値と15.86の高値で取引されました。
CPI Card Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PMTS News
- DAVE's CAC Moves Up: Is Profitability Still in the Picture?
- Client Assets Expand: Can FUTU's Wealth Management Take Off?
- CPI Card: Don't Be A 'Panican' (NASDAQ:PMTS)
- CPI Card Group stock price target lowered to $32 at DA Davidson
- Lake Street Capital Markets lowers CPI Card Group stock price target on tariff impact
- DA Davidson lowers CPI Card Group stock price target to $32 on tariff concerns
- CPI Card Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PMTS)
- CPI Card Group PMTS Q2 2025 Earnings Transcript
- CPI Card Group Q2 2025 slides: Sales up 9%, profits plunge amid margin pressures
- CPI Card Group Inc. (PMTS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CPI Card earnings missed by $0.63, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- CPI Card Group Inc. (PMTS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- CPI Card Group’s senior secured notes downgraded by Moody’s
- CPI Card Group stock: DA Davidson reiterates Buy rating on debt reduction
- CPI’s UHCU Metal Debit Card Package Honored with Ã‰lan Award
- CPI Card Group Stock: Still Attractive After Q1 Profitability Lag (PMTS)
- Top 3 Tech Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Astrotech (NASDAQ:ASTC)
- CPI Card Group: Fair Q4 Earnings, And A Good 2025 Ahead (NASDAQ:PMTS)
- Long CAN, Short PMTS A Statistical Arbitrage Opportunity (NASDAQ:CAN)
- This Is The Average Stock Market Return Over 60 Years
1日のレンジ
14.90 15.86
1年のレンジ
13.82 35.19
- 以前の終値
- 14.81
- 始値
- 14.90
- 買値
- 15.83
- 買値
- 16.13
- 安値
- 14.90
- 高値
- 15.86
- 出来高
- 120
- 1日の変化
- 6.89%
- 1ヶ月の変化
- 3.74%
- 6ヶ月の変化
- -45.64%
- 1年の変化
- -34.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K