PMTS: CPI Card Group Inc
15.41 USD 0.42 (2.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PMTS hat sich für heute um -2.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.37 bis zu einem Hoch von 15.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die CPI Card Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.37 15.78
Jahresspanne
13.82 35.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.83
- Eröffnung
- 15.78
- Bid
- 15.41
- Ask
- 15.71
- Tief
- 15.37
- Hoch
- 15.78
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -2.65%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- -47.08%
- Jahresänderung
- -35.79%
