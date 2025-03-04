Devises / PMTS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PMTS: CPI Card Group Inc
15.62 USD 0.21 (1.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PMTS a changé de -1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.37 et à un maximum de 15.79.
Suivez la dynamique CPI Card Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PMTS Nouvelles
- DAVE's CAC Moves Up: Is Profitability Still in the Picture?
- Client Assets Expand: Can FUTU's Wealth Management Take Off?
- CPI Card: Don't Be A 'Panican' (NASDAQ:PMTS)
- CPI Card Group stock price target lowered to $32 at DA Davidson
- Lake Street Capital Markets lowers CPI Card Group stock price target on tariff impact
- DA Davidson lowers CPI Card Group stock price target to $32 on tariff concerns
- CPI Card Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PMTS)
- CPI Card Group PMTS Q2 2025 Earnings Transcript
- CPI Card Group Q2 2025 slides: Sales up 9%, profits plunge amid margin pressures
- CPI Card Group Inc. (PMTS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CPI Card earnings missed by $0.63, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- CPI Card Group Inc. (PMTS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- CPI Card Group’s senior secured notes downgraded by Moody’s
- CPI Card Group stock: DA Davidson reiterates Buy rating on debt reduction
- CPI’s UHCU Metal Debit Card Package Honored with Ã‰lan Award
- CPI Card Group Stock: Still Attractive After Q1 Profitability Lag (PMTS)
- Top 3 Tech Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Astrotech (NASDAQ:ASTC)
- CPI Card Group: Fair Q4 Earnings, And A Good 2025 Ahead (NASDAQ:PMTS)
- Long CAN, Short PMTS A Statistical Arbitrage Opportunity (NASDAQ:CAN)
- This Is The Average Stock Market Return Over 60 Years
Range quotidien
15.37 15.79
Range Annuel
13.82 35.19
- Clôture Précédente
- 15.83
- Ouverture
- 15.78
- Bid
- 15.62
- Ask
- 15.92
- Plus Bas
- 15.37
- Plus Haut
- 15.79
- Volume
- 282
- Changement quotidien
- -1.33%
- Changement Mensuel
- 2.36%
- Changement à 6 Mois
- -46.36%
- Changement Annuel
- -34.92%
20 septembre, samedi