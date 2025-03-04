Валюты / PMTS
PMTS: CPI Card Group Inc
14.76 USD 0.45 (2.96%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PMTS за сегодня изменился на -2.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.76, а максимальная — 15.26.
Следите за динамикой CPI Card Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PMTS
- Client Assets Expand: Can FUTU's Wealth Management Take Off?
- CPI Card: Don't Be A 'Panican' (NASDAQ:PMTS)
- CPI Card Group stock price target lowered to $32 at DA Davidson
- Lake Street Capital Markets lowers CPI Card Group stock price target on tariff impact
- DA Davidson lowers CPI Card Group stock price target to $32 on tariff concerns
- CPI Card Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PMTS)
- CPI Card Group PMTS Q2 2025 Earnings Transcript
- CPI Card Group Q2 2025 slides: Sales up 9%, profits plunge amid margin pressures
- CPI Card Group Inc. (PMTS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CPI Card earnings missed by $0.63, revenue fell short of estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- CPI Card Group Inc. (PMTS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- CPI Card Group’s senior secured notes downgraded by Moody’s
- CPI Card Group stock: DA Davidson reiterates Buy rating on debt reduction
- CPI’s UHCU Metal Debit Card Package Honored with Ã‰lan Award
- CPI Card Group Stock: Still Attractive After Q1 Profitability Lag (PMTS)
- Top 3 Tech Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Astrotech (NASDAQ:ASTC)
- CPI Card Group: Fair Q4 Earnings, And A Good 2025 Ahead (NASDAQ:PMTS)
- Long CAN, Short PMTS A Statistical Arbitrage Opportunity (NASDAQ:CAN)
- This Is The Average Stock Market Return Over 60 Years
Дневной диапазон
14.76 15.26
Годовой диапазон
13.82 35.19
- Предыдущее закрытие
- 15.21
- Open
- 15.26
- Bid
- 14.76
- Ask
- 15.06
- Low
- 14.76
- High
- 15.26
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -2.96%
- Месячное изменение
- -3.28%
- 6-месячное изменение
- -49.31%
- Годовое изменение
- -38.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.