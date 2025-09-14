Moedas / PFE
PFE: Pfizer Inc
24.04 USD 0.17 (0.71%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PFE para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.91 e o mais alto foi 24.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Pfizer Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
23.91 24.39
Faixa anual
20.91 30.43
- Fechamento anterior
- 23.87
- Open
- 23.94
- Bid
- 24.04
- Ask
- 24.34
- Low
- 23.91
- High
- 24.39
- Volume
- 37.536 K
- Mudança diária
- 0.71%
- Mudança mensal
- -2.79%
- Mudança de 6 meses
- -4.94%
- Mudança anual
- -17.33%
