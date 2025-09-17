CotationsSections
Devises / PFE
Retour à Actions

PFE: Pfizer Inc

24.02 USD 0.11 (0.46%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PFE a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.81 et à un maximum de 24.25.

Suivez la dynamique Pfizer Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFE Nouvelles

Range quotidien
23.81 24.25
Range Annuel
20.91 30.43
Clôture Précédente
24.13
Ouverture
24.21
Bid
24.02
Ask
24.32
Plus Bas
23.81
Plus Haut
24.25
Volume
39.503 K
Changement quotidien
-0.46%
Changement Mensuel
-2.87%
Changement à 6 Mois
-5.02%
Changement Annuel
-17.40%
20 septembre, samedi