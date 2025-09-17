Devises / PFE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PFE: Pfizer Inc
24.02 USD 0.11 (0.46%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PFE a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.81 et à un maximum de 24.25.
Suivez la dynamique Pfizer Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFE Nouvelles
- CDC Ends Universal Covid Vaccine Recommendation; Moderna Skids
- CDC panel votes to end universal Covid shot recommendation
- L’action Salesforce gagne un troisième client pharmaceutique du top 20 avec le choix de CRM par AbbVie
- Salesforce stock gains third top 20 pharma win with AbbVie CRM selection
- AstraZeneca: Consistent Growth And Upcoming Catalysts Make This A Buy (NASDAQ:AZN)
- PFE vs. AZN: Which Cancer-Focused Drug Giant Is the Better Pick?
- H.C. Wainwright maintient sa recommandation d’achat sur l’action Arvinas avec un objectif de 18€
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Arvinas stock, maintains $18 target
- Barclays abaisse l’objectif de cours d’Arvinas à 15€ suite aux plans de licence
- Arvinas stock price target lowered to $15 at Barclays on licensing plans
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- Le PDG de Roivant Sciences, Gline, achète des actions pour 49.957€
- Roivant Sciences CEO Gline buys $49,957 in shares
- Pfizer: Dividend Cushion Ratio Brings Yield Sustainability Into Question (NYSE:PFE)
- Can CorMedix's Melinta Deal Fuel Growth Via Portfolio Diversification?
- It Is Time To Buy Novo Nordisk Hand Over Fist (NYSE:NVO)
- Objectif de prix de Roivant Sciences relevé à 20$ par H.C. Wainwright
- Roivant Sciences stock price target raised to $20 by H.C. Wainwright
- Le titre d’Arvinas grimpe après la confirmation de la note Surpondérer par Cantor Fitzgerald
- Arvinas stock rises as Cantor Fitzgerald reaffirms Overweight rating
- Objectif de cours d’Arvinas abaissé à 14$ chez Stephens suite à l’actualisation du partenariat avec Pfizer
- Arvinas stock price target lowered to $14 at Stephens on Pfizer partnership update
- Goldman Sachs relève l’objectif de cours de Roivant Sciences à 24 dollars
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
Range quotidien
23.81 24.25
Range Annuel
20.91 30.43
- Clôture Précédente
- 24.13
- Ouverture
- 24.21
- Bid
- 24.02
- Ask
- 24.32
- Plus Bas
- 23.81
- Plus Haut
- 24.25
- Volume
- 39.503 K
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- -2.87%
- Changement à 6 Mois
- -5.02%
- Changement Annuel
- -17.40%
20 septembre, samedi