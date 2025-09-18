QuotazioniSezioni
PFE: Pfizer Inc

24.02 USD 0.11 (0.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PFE ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.81 e ad un massimo di 24.25.

Segui le dinamiche di Pfizer Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.81 24.25
Intervallo Annuale
20.91 30.43
Chiusura Precedente
24.13
Apertura
24.21
Bid
24.02
Ask
24.32
Minimo
23.81
Massimo
24.25
Volume
39.503 K
Variazione giornaliera
-0.46%
Variazione Mensile
-2.87%
Variazione Semestrale
-5.02%
Variazione Annuale
-17.40%
20 settembre, sabato