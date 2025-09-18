Valute / PFE
PFE: Pfizer Inc
24.02 USD 0.11 (0.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PFE ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.81 e ad un massimo di 24.25.
Segui le dinamiche di Pfizer Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.81 24.25
Intervallo Annuale
20.91 30.43
- Chiusura Precedente
- 24.13
- Apertura
- 24.21
- Bid
- 24.02
- Ask
- 24.32
- Minimo
- 23.81
- Massimo
- 24.25
- Volume
- 39.503 K
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- -2.87%
- Variazione Semestrale
- -5.02%
- Variazione Annuale
- -17.40%
20 settembre, sabato