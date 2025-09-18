Dövizler / PFE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PFE: Pfizer Inc
24.02 USD 0.11 (0.46%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PFE fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.81 ve Yüksek fiyatı olarak 24.25 aralığında işlem gördü.
Pfizer Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFE haberleri
- CDC paneli evrensel Covid aşısı tavsiyesini sonlandırmak için oy kullandı
- Healthcare Stocks Are at an Historic Low and a Turnaround Is on the Horizon
- What Is Considered a Good Stock Dividend? 3 Healthcare Stocks That Fit the Bill
- Prediction: These Could Be the Best-Performing Value Stocks Through 2030
- CDC Ends Universal Covid Vaccine Recommendation; Moderna Skids
- CDC panel votes to end universal Covid shot recommendation
- Salesforce hissesi AbbVie’nin CRM seçimiyle üçüncü büyük 20 ilaç şirketini kazandı
- Salesforce stock gains third top 20 pharma win with AbbVie CRM selection
- AstraZeneca: Consistent Growth And Upcoming Catalysts Make This A Buy (NASDAQ:AZN)
- PFE vs. AZN: Which Cancer-Focused Drug Giant Is the Better Pick?
- H.C. Wainwright, Arvinas hissesi için Al notunu yineleyerek 18 dolar hedefini korudu
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Arvinas stock, maintains $18 target
- US vaccine advisers abandon broad COVID shot support
- Barclays, Arvinas için hedef fiyatı lisanslama planları nedeniyle 15 dolara düşürdü
- Arvinas stock price target lowered to $15 at Barclays on licensing plans
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- Roivant Sciences CEO’su Gline 49.957 dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi
- Roivant Sciences CEO Gline buys $49,957 in shares
- Pfizer: Dividend Cushion Ratio Brings Yield Sustainability Into Question (NYSE:PFE)
- Can CorMedix's Melinta Deal Fuel Growth Via Portfolio Diversification?
- It Is Time To Buy Novo Nordisk Hand Over Fist (NYSE:NVO)
- Achieve Life Sciences, Craig Donnelly’yi operasyon direktörü olarak terfi ettirdi
- H.C. Wainwright, Roivant Sciences için hedef fiyatını 20 dolara yükseltti
- Roivant Sciences stock price target raised to $20 by H.C. Wainwright
Günlük aralık
23.81 24.25
Yıllık aralık
20.91 30.43
- Önceki kapanış
- 24.13
- Açılış
- 24.21
- Satış
- 24.02
- Alış
- 24.32
- Düşük
- 23.81
- Yüksek
- 24.25
- Hacim
- 39.503 K
- Günlük değişim
- -0.46%
- Aylık değişim
- -2.87%
- 6 aylık değişim
- -5.02%
- Yıllık değişim
- -17.40%
21 Eylül, Pazar