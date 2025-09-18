FiyatlarBölümler
Dövizler / PFE
Geri dön - Hisse senetleri

PFE: Pfizer Inc

24.02 USD 0.11 (0.46%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PFE fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.81 ve Yüksek fiyatı olarak 24.25 aralığında işlem gördü.

Pfizer Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFE haberleri

Günlük aralık
23.81 24.25
Yıllık aralık
20.91 30.43
Önceki kapanış
24.13
Açılış
24.21
Satış
24.02
Alış
24.32
Düşük
23.81
Yüksek
24.25
Hacim
39.503 K
Günlük değişim
-0.46%
Aylık değişim
-2.87%
6 aylık değişim
-5.02%
Yıllık değişim
-17.40%
21 Eylül, Pazar