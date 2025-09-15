クォートセクション
通貨 / PFE
PFE: Pfizer Inc

24.13 USD 0.09 (0.37%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PFEの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり23.95の安値と24.24の高値で取引されました。

Pfizer Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.95 24.24
1年のレンジ
20.91 30.43
以前の終値
24.04
始値
24.05
買値
24.13
買値
24.43
安値
23.95
高値
24.24
出来高
27.940 K
1日の変化
0.37%
1ヶ月の変化
-2.43%
6ヶ月の変化
-4.59%
1年の変化
-17.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K