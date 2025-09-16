Währungen / PFE
PFE: Pfizer Inc
24.13 USD 0.09 (0.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PFE hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.95 bis zu einem Hoch von 24.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pfizer Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.95 24.24
Jahresspanne
20.91 30.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.04
- Eröffnung
- 24.05
- Bid
- 24.13
- Ask
- 24.43
- Tief
- 23.95
- Hoch
- 24.24
- Volumen
- 27.940 K
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- -2.43%
- 6-Monatsänderung
- -4.59%
- Jahresänderung
- -17.02%
