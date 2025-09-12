Валюты / PFE
PFE: Pfizer Inc
23.87 USD 0.10 (0.42%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFE за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.87, а максимальная — 24.22.
Следите за динамикой Pfizer Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.87 24.22
Годовой диапазон
20.91 30.43
- Предыдущее закрытие
- 23.97
- Open
- 23.96
- Bid
- 23.87
- Ask
- 24.17
- Low
- 23.87
- High
- 24.22
- Объем
- 36.044 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -3.48%
- 6-месячное изменение
- -5.61%
- Годовое изменение
- -17.92%
