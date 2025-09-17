통화 / PFE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PFE: Pfizer Inc
23.99 USD 0.14 (0.58%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PFE 환율이 오늘 -0.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.81이고 고가는 24.25이었습니다.
Pfizer Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFE News
- CDC panel votes to end universal Covid shot recommendation
- 세일즈포스, 애브비 CRM 선정으로 제약업계 3번째 쾌거
- Salesforce stock gains third top 20 pharma win with AbbVie CRM selection
- AstraZeneca: Consistent Growth And Upcoming Catalysts Make This A Buy (NASDAQ:AZN)
- PFE vs. AZN: Which Cancer-Focused Drug Giant Is the Better Pick?
- 아비나스, H.C. 웨인라이트 ’매수’ 등급 유지, 목표가 18달러 유지
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Arvinas stock, maintains $18 target
- 화이자 파트너십 불구, 아비나스 목표가 15달러로 하향
- Arvinas stock price target lowered to $15 at Barclays on licensing plans
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- 로ivant Sciences CEO, 주식 49,957달러 상당 매입
- Roivant Sciences CEO Gline buys $49,957 in shares
- Pfizer: Dividend Cushion Ratio Brings Yield Sustainability Into Question (NYSE:PFE)
- Can CorMedix's Melinta Deal Fuel Growth Via Portfolio Diversification?
- It Is Time To Buy Novo Nordisk Hand Over Fist (NYSE:NVO)
- 로ivant Sciences 목표 주가, H.C. Wainwright, 20달러로 상향
- Roivant Sciences stock price target raised to $20 by H.C. Wainwright
- 아르비나스, Cantor Fitzgerald Overweight 등급 재확인에 상승
- Arvinas stock rises as Cantor Fitzgerald reaffirms Overweight rating
- 화이자 협력 업데이트에 Stephens, Arvinas 목표 주가 14달러로 인하
- Arvinas stock price target lowered to $14 at Stephens on Pfizer partnership update
- 골드만삭스, 로이반트 사이언스 목표 주가 24달러로 상향
- Roivant Sciences stock price target raised to $24 by Goldman Sachs
일일 변동 비율
23.81 24.25
년간 변동
20.91 30.43
- 이전 종가
- 24.13
- 시가
- 24.21
- Bid
- 23.99
- Ask
- 24.29
- 저가
- 23.81
- 고가
- 24.25
- 볼륨
- 30.580 K
- 일일 변동
- -0.58%
- 월 변동
- -2.99%
- 6개월 변동
- -5.14%
- 년간 변동율
- -17.50%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K