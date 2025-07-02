Moedas / OSBC
OSBC: Old Second Bancorp Inc
18.24 USD 0.33 (1.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OSBC para hoje mudou para 1.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.01 e o mais alto foi 18.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Old Second Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
18.01 18.41
Faixa anual
12.71 19.46
- Fechamento anterior
- 17.91
- Open
- 18.06
- Bid
- 18.24
- Ask
- 18.54
- Low
- 18.01
- High
- 18.41
- Volume
- 164
- Mudança diária
- 1.84%
- Mudança mensal
- -0.16%
- Mudança de 6 meses
- 10.55%
- Mudança anual
- 17.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh