КотировкиРазделы
Валюты / OSBC
Назад в Рынок акций США

OSBC: Old Second Bancorp Inc

17.82 USD 0.22 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OSBC за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.72, а максимальная — 18.05.

Следите за динамикой Old Second Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OSBC

Дневной диапазон
17.72 18.05
Годовой диапазон
12.71 19.46
Предыдущее закрытие
18.04
Open
18.01
Bid
17.82
Ask
18.12
Low
17.72
High
18.05
Объем
400
Дневное изменение
-1.22%
Месячное изменение
-2.46%
6-месячное изменение
8.00%
Годовое изменение
14.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.