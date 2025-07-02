Валюты / OSBC
OSBC: Old Second Bancorp Inc
17.82 USD 0.22 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OSBC за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.72, а максимальная — 18.05.
Следите за динамикой Old Second Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.72 18.05
Годовой диапазон
12.71 19.46
- Предыдущее закрытие
- 18.04
- Open
- 18.01
- Bid
- 17.82
- Ask
- 18.12
- Low
- 17.72
- High
- 18.05
- Объем
- 400
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- -2.46%
- 6-месячное изменение
- 8.00%
- Годовое изменение
- 14.60%
