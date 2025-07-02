Valute / OSBC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OSBC: Old Second Bancorp Inc
17.89 USD 0.47 (2.56%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OSBC ha avuto una variazione del -2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.89 e ad un massimo di 18.32.
Segui le dinamiche di Old Second Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OSBC News
- Should Value Investors Buy Old Second Bancorp (OSBC) Stock?
- Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Raymond James reiterates Strong Buy rating on Old Second Bancorp stock
- Old Second Bancorp (OSBC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Old Second Bancorp announces $0.06 per share dividend payable August 4
- Old Second Bancorp stock price target raised to $24.50 at Piper Sandler
Intervallo Giornaliero
17.89 18.32
Intervallo Annuale
12.71 19.46
- Chiusura Precedente
- 18.36
- Apertura
- 18.24
- Bid
- 17.89
- Ask
- 18.19
- Minimo
- 17.89
- Massimo
- 18.32
- Volume
- 995
- Variazione giornaliera
- -2.56%
- Variazione Mensile
- -2.08%
- Variazione Semestrale
- 8.42%
- Variazione Annuale
- 15.05%
20 settembre, sabato