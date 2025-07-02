QuotazioniSezioni
OSBC
OSBC: Old Second Bancorp Inc

17.89 USD 0.47 (2.56%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OSBC ha avuto una variazione del -2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.89 e ad un massimo di 18.32.

Intervallo Giornaliero
17.89 18.32
Intervallo Annuale
12.71 19.46
Chiusura Precedente
18.36
Apertura
18.24
Bid
17.89
Ask
18.19
Minimo
17.89
Massimo
18.32
Volume
995
Variazione giornaliera
-2.56%
Variazione Mensile
-2.08%
Variazione Semestrale
8.42%
Variazione Annuale
15.05%
20 settembre, sabato