Devises / OSBC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OSBC: Old Second Bancorp Inc
17.89 USD 0.47 (2.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OSBC a changé de -2.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.89 et à un maximum de 18.32.
Suivez la dynamique Old Second Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OSBC Nouvelles
- Should Value Investors Buy Old Second Bancorp (OSBC) Stock?
- Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Raymond James reiterates Strong Buy rating on Old Second Bancorp stock
- Old Second Bancorp (OSBC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Old Second Bancorp announces $0.06 per share dividend payable August 4
- Old Second Bancorp stock price target raised to $24.50 at Piper Sandler
Range quotidien
17.89 18.32
Range Annuel
12.71 19.46
- Clôture Précédente
- 18.36
- Ouverture
- 18.24
- Bid
- 17.89
- Ask
- 18.19
- Plus Bas
- 17.89
- Plus Haut
- 18.32
- Volume
- 995
- Changement quotidien
- -2.56%
- Changement Mensuel
- -2.08%
- Changement à 6 Mois
- 8.42%
- Changement Annuel
- 15.05%
20 septembre, samedi