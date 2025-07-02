クォートセクション
OSBC: Old Second Bancorp Inc

18.36 USD 0.45 (2.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OSBCの今日の為替レートは、2.51%変化しました。日中、通貨は1あたり18.01の安値と18.41の高値で取引されました。

Old Second Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.01 18.41
1年のレンジ
12.71 19.46
以前の終値
17.91
始値
18.06
買値
18.36
買値
18.66
安値
18.01
高値
18.41
出来高
751
1日の変化
2.51%
1ヶ月の変化
0.49%
6ヶ月の変化
11.27%
1年の変化
18.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K