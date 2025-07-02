通貨 / OSBC
OSBC: Old Second Bancorp Inc
18.36 USD 0.45 (2.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OSBCの今日の為替レートは、2.51%変化しました。日中、通貨は1あたり18.01の安値と18.41の高値で取引されました。
Old Second Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OSBC News
1日のレンジ
18.01 18.41
1年のレンジ
12.71 19.46
- 以前の終値
- 17.91
- 始値
- 18.06
- 買値
- 18.36
- 買値
- 18.66
- 安値
- 18.01
- 高値
- 18.41
- 出来高
- 751
- 1日の変化
- 2.51%
- 1ヶ月の変化
- 0.49%
- 6ヶ月の変化
- 11.27%
- 1年の変化
- 18.07%
