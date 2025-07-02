货币 / OSBC
OSBC: Old Second Bancorp Inc
17.82 USD 0.22 (1.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OSBC汇率已更改-1.22%。当日，交易品种以低点17.72和高点18.05进行交易。
关注Old Second Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OSBC新闻
日范围
17.72 18.05
年范围
12.71 19.46
- 前一天收盘价
- 18.04
- 开盘价
- 18.01
- 卖价
- 17.82
- 买价
- 18.12
- 最低价
- 17.72
- 最高价
- 18.05
- 交易量
- 400
- 日变化
- -1.22%
- 月变化
- -2.46%
- 6个月变化
- 8.00%
- 年变化
- 14.60%
