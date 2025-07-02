Währungen / OSBC
OSBC: Old Second Bancorp Inc
18.12 USD 0.24 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OSBC hat sich für heute um -1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.08 bis zu einem Hoch von 18.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Old Second Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.08 18.32
Jahresspanne
12.71 19.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.36
- Eröffnung
- 18.24
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Tief
- 18.08
- Hoch
- 18.32
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- -1.31%
- Monatsänderung
- -0.82%
- 6-Monatsänderung
- 9.82%
- Jahresänderung
- 16.53%
