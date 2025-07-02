Dövizler / OSBC
OSBC: Old Second Bancorp Inc
17.89 USD 0.47 (2.56%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OSBC fiyatı bugün -2.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.89 ve Yüksek fiyatı olarak 18.32 aralığında işlem gördü.
Old Second Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Should Value Investors Buy Old Second Bancorp (OSBC) Stock?
- Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Raymond James reiterates Strong Buy rating on Old Second Bancorp stock
- Old Second Bancorp (OSBC) Q2 Earnings Lag Estimates
- Old Second Bancorp announces $0.06 per share dividend payable August 4
- Old Second Bancorp stock price target raised to $24.50 at Piper Sandler
Günlük aralık
17.89 18.32
Yıllık aralık
12.71 19.46
- Önceki kapanış
- 18.36
- Açılış
- 18.24
- Satış
- 17.89
- Alış
- 18.19
- Düşük
- 17.89
- Yüksek
- 18.32
- Hacim
- 995
- Günlük değişim
- -2.56%
- Aylık değişim
- -2.08%
- 6 aylık değişim
- 8.42%
- Yıllık değişim
- 15.05%
21 Eylül, Pazar