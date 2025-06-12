- Visão do mercado
NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio
A taxa do NXP para hoje mudou para -0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.36 e o mais alto foi 14.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen Select Tax Free Income Portfolio. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NXP hoje?
Hoje Nuveen Select Tax Free Income Portfolio (NXP) está avaliado em 14.38. O instrumento é negociado dentro de -0.69%, o fechamento de ontem foi 14.48, e o volume de negociação atingiu 94. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NXP em tempo real.
As ações de Nuveen Select Tax Free Income Portfolio pagam dividendos?
Atualmente Nuveen Select Tax Free Income Portfolio está avaliado em 14.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.71% e USD. Monitore os movimentos de NXP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NXP?
Você pode comprar ações de Nuveen Select Tax Free Income Portfolio (NXP) pelo preço atual 14.38. Ordens geralmente são executadas perto de 14.38 ou 14.68, enquanto 94 e -0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NXP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NXP?
Investir em Nuveen Select Tax Free Income Portfolio envolve considerar a faixa anual 13.30 - 15.20 e o preço atual 14.38. Muitos comparam 2.93% e 0.00% antes de enviar ordens em 14.38 ou 14.68. Estude as mudanças diárias de preço de NXP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?
O maior preço de NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) no último ano foi 15.20. As ações oscilaram bastante dentro de 13.30 - 15.20, e a comparação com 14.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuveen Select Tax Free Income Portfolio no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?
O menor preço de NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) no ano foi 13.30. A comparação com o preço atual 14.38 e 13.30 - 15.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NXP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NXP?
No passado Nuveen Select Tax Free Income Portfolio passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.48 e -4.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.48
- Open
- 14.44
- Bid
- 14.38
- Ask
- 14.68
- Low
- 14.36
- High
- 14.47
- Volume
- 94
- Mudança diária
- -0.69%
- Mudança mensal
- 2.93%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- -4.71%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8