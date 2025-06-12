QuotazioniSezioni
NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio

14.48 USD 0.07 (0.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXP ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.38 e ad un massimo di 14.55.

Segui le dinamiche di Nuveen Select Tax Free Income Portfolio. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

NXP News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NXP oggi?

Oggi le azioni Nuveen Select Tax Free Income Portfolio sono prezzate a 14.48. Viene scambiato all'interno di 0.49%, la chiusura di ieri è stata 14.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 146. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NXP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Nuveen Select Tax Free Income Portfolio pagano dividendi?

Nuveen Select Tax Free Income Portfolio è attualmente valutato a 14.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NXP.

Come acquistare azioni NXP?

Puoi acquistare azioni Nuveen Select Tax Free Income Portfolio al prezzo attuale di 14.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.48 o 14.78, mentre 146 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NXP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NXP?

Investire in Nuveen Select Tax Free Income Portfolio implica considerare l'intervallo annuale 13.30 - 15.20 e il prezzo attuale 14.48. Molti confrontano 3.65% e 0.70% prima di effettuare ordini su 14.48 o 14.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NXP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?

Il prezzo massimo di NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO nell'ultimo anno è stato 15.20. All'interno di 13.30 - 15.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen Select Tax Free Income Portfolio utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?

Il prezzo più basso di NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) nel corso dell'anno è stato 13.30. Confrontandolo con gli attuali 14.48 e 13.30 - 15.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NXP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NXP?

Nuveen Select Tax Free Income Portfolio ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.41 e -4.04%.

Intervallo Giornaliero
14.38 14.55
Intervallo Annuale
13.30 15.20
Chiusura Precedente
14.41
Apertura
14.49
Bid
14.48
Ask
14.78
Minimo
14.38
Massimo
14.55
Volume
146
Variazione giornaliera
0.49%
Variazione Mensile
3.65%
Variazione Semestrale
0.70%
Variazione Annuale
-4.04%
