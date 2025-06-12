- Panorámica
NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio
El tipo de cambio de NXP de hoy ha cambiado un -0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.40, mientras que el máximo ha alcanzado 14.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen Select Tax Free Income Portfolio. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NXP News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NXP hoy?
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio (NXP) se evalúa hoy en 14.40. El instrumento se negocia dentro de -0.55%; el cierre de ayer ha sido 14.48 y el volumen comercial ha alcanzado 65. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NXP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nuveen Select Tax Free Income Portfolio?
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio se evalúa actualmente en 14.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.57% y USD. Monitoree los movimientos de NXP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NXP?
Puede comprar acciones de Nuveen Select Tax Free Income Portfolio (NXP) al precio actual de 14.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.40 o 14.70, mientras que 65 y -0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NXP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NXP?
Invertir en Nuveen Select Tax Free Income Portfolio implica tener en cuenta el rango anual 13.30 - 15.20 y el precio actual 14.40. Muchos comparan 3.08% y 0.14% antes de colocar órdenes en 14.40 o 14.70. Estudie los cambios diarios de precios de NXP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?
El precio más alto de NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) en el último año ha sido 15.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.30 - 15.20, una comparación con 14.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nuveen Select Tax Free Income Portfolio en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?
El precio más bajo de NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) para el año ha sido 13.30. La comparación con los actuales 14.40 y 13.30 - 15.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NXP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NXP?
En el pasado, Nuveen Select Tax Free Income Portfolio ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.48 y -4.57% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.48
- Open
- 14.44
- Bid
- 14.40
- Ask
- 14.70
- Low
- 14.40
- High
- 14.47
- Volumen
- 65
- Cambio diario
- -0.55%
- Cambio mensual
- 3.08%
- Cambio a 6 meses
- 0.14%
- Cambio anual
- -4.57%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8