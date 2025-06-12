クォートセクション
通貨 / NXP
株に戻る

NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio

14.40 USD 0.08 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NXPの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり14.40の安値と14.47の高値で取引されました。

Nuveen Select Tax Free Income Portfolioダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXP News

よくあるご質問

NXP株の現在の価格は？

Nuveen Select Tax Free Income Portfolioの株価は本日14.40です。-0.55%内で取引され、前日の終値は14.48、取引量は65に達しました。NXPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Nuveen Select Tax Free Income Portfolioの株は配当を出しますか？

Nuveen Select Tax Free Income Portfolioの現在の価格は14.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.57%やUSDにも注目します。NXPの動きはライブチャートで確認できます。

NXP株を買う方法は？

Nuveen Select Tax Free Income Portfolioの株は現在14.40で購入可能です。注文は通常14.40または14.70付近で行われ、65や-0.28%が市場の動きを示します。NXPの最新情報はライブチャートで確認できます。

NXP株に投資する方法は？

Nuveen Select Tax Free Income Portfolioへの投資では、年間の値幅13.30 - 15.20と現在の14.40を考慮します。注文は多くの場合14.40や14.70で行われる前に、3.08%や0.14%と比較されます。NXPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIOの株の最高値は？

NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIOの過去1年の最高値は15.20でした。13.30 - 15.20内で株価は大きく変動し、14.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen Select Tax Free Income Portfolioのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIOの株の最低値は？

NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO(NXP)の年間最安値は13.30でした。現在の14.40や13.30 - 15.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NXPの動きはライブチャートで確認できます。

NXPの株式分割はいつ行われましたか？

Nuveen Select Tax Free Income Portfolioは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.48、-4.57%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.40 14.47
1年のレンジ
13.30 15.20
以前の終値
14.48
始値
14.44
買値
14.40
買値
14.70
安値
14.40
高値
14.47
出来高
65
1日の変化
-0.55%
1ヶ月の変化
3.08%
6ヶ月の変化
0.14%
1年の変化
-4.57%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8