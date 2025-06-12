- 概要
NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio
NXPの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり14.40の安値と14.47の高値で取引されました。
Nuveen Select Tax Free Income Portfolioダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NXP株の現在の価格は？
Nuveen Select Tax Free Income Portfolioの株価は本日14.40です。-0.55%内で取引され、前日の終値は14.48、取引量は65に達しました。NXPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nuveen Select Tax Free Income Portfolioの株は配当を出しますか？
Nuveen Select Tax Free Income Portfolioの現在の価格は14.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.57%やUSDにも注目します。NXPの動きはライブチャートで確認できます。
NXP株を買う方法は？
Nuveen Select Tax Free Income Portfolioの株は現在14.40で購入可能です。注文は通常14.40または14.70付近で行われ、65や-0.28%が市場の動きを示します。NXPの最新情報はライブチャートで確認できます。
NXP株に投資する方法は？
Nuveen Select Tax Free Income Portfolioへの投資では、年間の値幅13.30 - 15.20と現在の14.40を考慮します。注文は多くの場合14.40や14.70で行われる前に、3.08%や0.14%と比較されます。NXPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIOの株の最高値は？
NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIOの過去1年の最高値は15.20でした。13.30 - 15.20内で株価は大きく変動し、14.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen Select Tax Free Income Portfolioのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIOの株の最低値は？
NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO(NXP)の年間最安値は13.30でした。現在の14.40や13.30 - 15.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NXPの動きはライブチャートで確認できます。
NXPの株式分割はいつ行われましたか？
Nuveen Select Tax Free Income Portfolioは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.48、-4.57%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.48
- 始値
- 14.44
- 買値
- 14.40
- 買値
- 14.70
- 安値
- 14.40
- 高値
- 14.47
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- 3.08%
- 6ヶ月の変化
- 0.14%
- 1年の変化
- -4.57%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8