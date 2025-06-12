- Aperçu
NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio
Le taux de change de NXP a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.38 et à un maximum de 14.55.
Suivez la dynamique Nuveen Select Tax Free Income Portfolio. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NXP Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NXP aujourd'hui ?
L'action Nuveen Select Tax Free Income Portfolio est cotée à 14.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.49%, a clôturé hier à 14.41 et son volume d'échange a atteint 146. Le graphique en temps réel du cours de NXP présente ces mises à jour.
L'action Nuveen Select Tax Free Income Portfolio verse-t-elle des dividendes ?
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio est actuellement valorisé à 14.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NXP.
Comment acheter des actions NXP ?
Vous pouvez acheter des actions Nuveen Select Tax Free Income Portfolio au cours actuel de 14.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.48 ou de 14.78, le 146 et le -0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NXP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NXP ?
Investir dans Nuveen Select Tax Free Income Portfolio implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.30 - 15.20 et le prix actuel 14.48. Beaucoup comparent 3.65% et 0.70% avant de passer des ordres à 14.48 ou 14.78. Consultez le graphique du cours de NXP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO ?
Le cours le plus élevé de NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO l'année dernière était 15.20. Au cours de 13.30 - 15.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuveen Select Tax Free Income Portfolio sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO ?
Le cours le plus bas de NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) sur l'année a été 13.30. Sa comparaison avec 14.48 et 13.30 - 15.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NXP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NXP a-t-elle été divisée ?
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.41 et -4.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.41
- Ouverture
- 14.49
- Bid
- 14.48
- Ask
- 14.78
- Plus Bas
- 14.38
- Plus Haut
- 14.55
- Volume
- 146
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- 3.65%
- Changement à 6 Mois
- 0.70%
- Changement Annuel
- -4.04%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8