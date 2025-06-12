Der Wechselkurs von NXP hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.36 bis zu einem Hoch von 14.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nuveen Select Tax Free Income Portfolio-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.