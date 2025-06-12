- Übersicht
NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio
Der Wechselkurs von NXP hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.36 bis zu einem Hoch von 14.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen Select Tax Free Income Portfolio-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NXP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NXP heute?
Die Aktie von Nuveen Select Tax Free Income Portfolio (NXP) notiert heute bei 14.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.69% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.48 und das Handelsvolumen erreichte 94. Das Live-Chart von NXP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NXP Dividenden?
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio wird derzeit mit 14.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NXP zu verfolgen.
Wie kaufe ich NXP-Aktien?
Sie können Aktien von Nuveen Select Tax Free Income Portfolio (NXP) zum aktuellen Kurs von 14.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.38 oder 14.68 platziert, während 94 und -0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NXP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NXP-Aktien?
Bei einer Investition in Nuveen Select Tax Free Income Portfolio müssen die jährliche Spanne 13.30 - 15.20 und der aktuelle Kurs 14.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.93% und 0.00%, bevor sie Orders zu 14.38 oder 14.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NXP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?
Der höchste Kurs von NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) im vergangenen Jahr lag bei 15.20. Innerhalb von 13.30 - 15.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuveen Select Tax Free Income Portfolio mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?
Der niedrigste Kurs von NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) im Laufe des Jahres betrug 13.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.38 und der Spanne 13.30 - 15.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NXP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NXP statt?
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.48 und -4.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.48
- Eröffnung
- 14.44
- Bid
- 14.38
- Ask
- 14.68
- Tief
- 14.36
- Hoch
- 14.47
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- 2.93%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -4.71%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8