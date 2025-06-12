报价部分
NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio

14.40 USD 0.08 (0.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NXP汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点14.40和高点14.47进行交易。

关注Nuveen Select Tax Free Income Portfolio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NXP股票今天的价格是多少？

Nuveen Select Tax Free Income Portfolio股票今天的定价为14.40。它在-0.55%范围内交易，昨天的收盘价为14.48，交易量达到65。NXP的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Select Tax Free Income Portfolio股票是否支付股息？

Nuveen Select Tax Free Income Portfolio目前的价值为14.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.57%和USD。实时查看图表以跟踪NXP走势。

如何购买NXP股票？

您可以以14.40的当前价格购买Nuveen Select Tax Free Income Portfolio股票。订单通常设置在14.40或14.70附近，而65和-0.28%显示市场活动。立即关注NXP的实时图表更新。

如何投资NXP股票？

投资Nuveen Select Tax Free Income Portfolio需要考虑年度范围13.30 - 15.20和当前价格14.40。许多人在以14.40或14.70下订单之前，会比较3.08%和。实时查看NXP价格图表，了解每日变化。

NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO的最高价格是15.20。在13.30 - 15.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Select Tax Free Income Portfolio的绩效。

NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO股票的最低价格是多少？

NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO（NXP）的最低价格为13.30。将其与当前的14.40和13.30 - 15.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NXP股票是什么时候拆分的？

Nuveen Select Tax Free Income Portfolio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.48和-4.57%中可见。

日范围
14.40 14.47
年范围
13.30 15.20
前一天收盘价
14.48
开盘价
14.44
卖价
14.40
买价
14.70
最低价
14.40
最高价
14.47
交易量
65
日变化
-0.55%
月变化
3.08%
6个月变化
0.14%
年变化
-4.57%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8