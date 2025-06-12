NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio
今日NXP汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点14.40和高点14.47进行交易。
关注Nuveen Select Tax Free Income Portfolio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NXP新闻
常见问题解答
NXP股票今天的价格是多少？
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio股票今天的定价为14.40。它在-0.55%范围内交易，昨天的收盘价为14.48，交易量达到65。NXP的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio股票是否支付股息？
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio目前的价值为14.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.57%和USD。实时查看图表以跟踪NXP走势。
如何购买NXP股票？
您可以以14.40的当前价格购买Nuveen Select Tax Free Income Portfolio股票。订单通常设置在14.40或14.70附近，而65和-0.28%显示市场活动。立即关注NXP的实时图表更新。
如何投资NXP股票？
投资Nuveen Select Tax Free Income Portfolio需要考虑年度范围13.30 - 15.20和当前价格14.40。许多人在以14.40或14.70下订单之前，会比较3.08%和。实时查看NXP价格图表，了解每日变化。
NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO的最高价格是15.20。在13.30 - 15.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Select Tax Free Income Portfolio的绩效。
NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO股票的最低价格是多少？
NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO（NXP）的最低价格为13.30。将其与当前的14.40和13.30 - 15.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NXP股票是什么时候拆分的？
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.48和-4.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.48
- 开盘价
- 14.44
- 卖价
- 14.40
- 买价
- 14.70
- 最低价
- 14.40
- 最高价
- 14.47
- 交易量
- 65
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- 3.08%
- 6个月变化
- 0.14%
- 年变化
- -4.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8