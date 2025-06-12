NXP股票今天的价格是多少？ Nuveen Select Tax Free Income Portfolio股票今天的定价为14.40。它在-0.55%范围内交易，昨天的收盘价为14.48，交易量达到65。NXP的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Select Tax Free Income Portfolio股票是否支付股息？ Nuveen Select Tax Free Income Portfolio目前的价值为14.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.57%和USD。实时查看图表以跟踪NXP走势。

如何购买NXP股票？ 您可以以14.40的当前价格购买Nuveen Select Tax Free Income Portfolio股票。订单通常设置在14.40或14.70附近，而65和-0.28%显示市场活动。立即关注NXP的实时图表更新。

如何投资NXP股票？ 投资Nuveen Select Tax Free Income Portfolio需要考虑年度范围13.30 - 15.20和当前价格14.40。许多人在以14.40或14.70下订单之前，会比较3.08%和。实时查看NXP价格图表，了解每日变化。

NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO的最高价格是15.20。在13.30 - 15.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Select Tax Free Income Portfolio的绩效。

NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO股票的最低价格是多少？ NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO（NXP）的最低价格为13.30。将其与当前的14.40和13.30 - 15.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NXP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。