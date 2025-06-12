- Обзор рынка
NXP: Nuveen Select Tax Free Income Portfolio
Курс NXP за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.38, а максимальная — 14.55.
Следите за динамикой Nuveen Select Tax Free Income Portfolio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NXP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NXP сегодня?
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio (NXP) сегодня оценивается на уровне 14.48. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 14.41, а торговый объем достиг 146. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NXP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Select Tax Free Income Portfolio?
Nuveen Select Tax Free Income Portfolio в настоящее время оценивается в 14.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.04% и USD. Отслеживайте движения NXP на графике в реальном времени.
Как купить акции NXP?
Вы можете купить акции Nuveen Select Tax Free Income Portfolio (NXP) по текущей цене 14.48. Ордера обычно размещаются около 14.48 или 14.78, тогда как 146 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NXP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NXP?
Инвестирование в Nuveen Select Tax Free Income Portfolio предполагает учет годового диапазона 13.30 - 15.20 и текущей цены 14.48. Многие сравнивают 3.65% и 0.70% перед размещением ордеров на 14.48 или 14.78. Изучайте ежедневные изменения цены NXP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?
Самая высокая цена NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) за последний год составила 15.20. Акции заметно колебались в пределах 13.30 - 15.20, сравнение с 14.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Select Tax Free Income Portfolio на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO?
Самая низкая цена NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO (NXP) за год составила 13.30. Сравнение с текущими 14.48 и 13.30 - 15.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NXP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NXP?
В прошлом Nuveen Select Tax Free Income Portfolio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.41 и -4.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.41
- Open
- 14.49
- Bid
- 14.48
- Ask
- 14.78
- Low
- 14.38
- High
- 14.55
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 3.65%
- 6-месячное изменение
- 0.70%
- Годовое изменение
- -4.04%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8