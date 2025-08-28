Moedas / NWS
NWS: News Corporation - Class B
33.33 USD 0.18 (0.54%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NWS para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.23 e o mais alto foi 33.53.
Veja a dinâmica do par de moedas News Corporation - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NWS Notícias
- Truist Securities reiterates Buy rating on Meta stock, $880 price target
- Meta in talks with Axel Springer, Fox and others on AI news licensing, WSJ reports
- Trump Slaps A $15 Billion Defamation, Libel Lawsuit Against The New York Times - News (NASDAQ:NWSA), News (NASDAQ:NWS)
- Ações em alta refletem esperança de desaceleração temporária no mercado de trabalho - Goldman Sachs
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Rolling Stone, Billboard owner Penske sues Google over AI overviews
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Trusts da família Murdoch vendem ações classe A e B da News Corp por US$ 1,27 bilhão
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- Lachlan Murdoch says trust deal is great for investors in first remarks after settlement
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Murdoch family trusts to sell 14 million News Corp class B shares
- Murdoch family trusts to sell over 14 million News Corp shares
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Murdoch family resolves trust dispute, divides News Corp and Fox assets
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase authorization
- News Corp updates on stock repurchase program disclosures to ASX
- News Corp provides update on stock repurchase programs in SEC filing
- News Corp updates on stock repurchase program filings with ASX
- New Strong Sell Stocks for September 2nd
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase programs
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- News Corp updates on $1 billion stock repurchase programs
- News Corp provides update on stock repurchase program in SEC filing
Faixa diária
33.23 33.53
Faixa anual
26.25 35.41
- Fechamento anterior
- 33.15
- Open
- 33.46
- Bid
- 33.33
- Ask
- 33.63
- Low
- 33.23
- High
- 33.53
- Volume
- 186
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- -0.60%
- Mudança de 6 meses
- 10.15%
- Mudança anual
- 18.82%
