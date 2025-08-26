Валюты / NWS
NWS: News Corporation - Class B
32.80 USD 0.05 (0.15%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWS за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.51, а максимальная — 32.98.
Следите за динамикой News Corporation - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NWS
Дневной диапазон
32.51 32.98
Годовой диапазон
26.25 35.41
- Предыдущее закрытие
- 32.85
- Open
- 32.79
- Bid
- 32.80
- Ask
- 33.10
- Low
- 32.51
- High
- 32.98
- Объем
- 2.898 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- -2.18%
- 6-месячное изменение
- 8.39%
- Годовое изменение
- 16.93%
