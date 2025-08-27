Währungen / NWS
NWS: News Corporation - Class B
33.56 USD 0.41 (1.24%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWS hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.23 bis zu einem Hoch von 33.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die News Corporation - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
33.23 33.82
Jahresspanne
26.25 35.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.15
- Eröffnung
- 33.46
- Bid
- 33.56
- Ask
- 33.86
- Tief
- 33.23
- Hoch
- 33.82
- Volumen
- 2.342 K
- Tagesänderung
- 1.24%
- Monatsänderung
- 0.09%
- 6-Monatsänderung
- 10.91%
- Jahresänderung
- 19.64%
