통화 / NWS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NWS: News Corporation - Class B
33.92 USD 0.36 (1.07%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NWS 환율이 오늘 1.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.53이고 고가는 34.16이었습니다.
News Corporation - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWS News
- Scholastic Corporation: It's Wise To Be Cautious (NASDAQ:SCHL)
- 뉴스 코퍼레이션, 자사주 매입 프로그램 및 ASX 공시 업데이트
- News Corp updates on stock repurchase program and ASX disclosures
- Truist Securities reiterates Buy rating on Meta stock, $880 price target
- Meta in talks with Axel Springer, Fox and others on AI news licensing, WSJ reports
- 트럼프, 뉴욕타임스에 150억 달러 소송 제기···“편향성, 불법 기부금, '전례 없는' 해리스 지지”
- Trump Slaps A $15 Billion Defamation, Libel Lawsuit Against The New York Times - News (NASDAQ:NWSA), News (NASDAQ:NWS)
- 일시적 고용 시장 냉각 기대감 반영된 주가 상승 - 골드만삭스
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Rolling Stone, Billboard owner Penske sues Google over AI overviews
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 폭스, 20.6억 달러 규모 자사주 매각
- 뉴스 코퍼레이션, 가족 신탁 통해 A, B 주식 12.7억 달러 매각
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- Lachlan Murdoch says trust deal is great for investors in first remarks after settlement
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Murdoch family trusts to sell 14 million News Corp class B shares
- Murdoch family trusts to sell over 14 million News Corp shares
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Murdoch family resolves trust dispute, divides News Corp and Fox assets
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase authorization
- News Corp updates on stock repurchase program disclosures to ASX
- News Corp provides update on stock repurchase programs in SEC filing
- News Corp updates on stock repurchase program filings with ASX
일일 변동 비율
33.53 34.16
년간 변동
26.25 35.41
- 이전 종가
- 33.56
- 시가
- 33.71
- Bid
- 33.92
- Ask
- 34.22
- 저가
- 33.53
- 고가
- 34.16
- 볼륨
- 3.740 K
- 일일 변동
- 1.07%
- 월 변동
- 1.16%
- 6개월 변동
- 12.10%
- 년간 변동율
- 20.93%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K