NWS: News Corporation - Class B
33.92 USD 0.36 (1.07%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NWS fiyatı bugün 1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.53 ve Yüksek fiyatı olarak 34.16 aralığında işlem gördü.
News Corporation - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NWS haberleri
- Scholastic Corporation: It's Wise To Be Cautious (NASDAQ:SCHL)
- News Corp updates on stock repurchase program and ASX disclosures
- Truist Securities reiterates Buy rating on Meta stock, $880 price target
- Meta in talks with Axel Springer, Fox and others on AI news licensing, WSJ reports
- Trump Slaps A $15 Billion Defamation, Libel Lawsuit Against The New York Times - News (NASDAQ:NWSA), News (NASDAQ:NWS)
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Rolling Stone, Billboard owner Penske sues Google over AI overviews
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- Lachlan Murdoch says trust deal is great for investors in first remarks after settlement
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Murdoch family resolves trust dispute, divides News Corp and Fox assets
- News Corp updates on ongoing $1 billion stock repurchase authorization
Günlük aralık
33.53 34.16
Yıllık aralık
26.25 35.41
- Önceki kapanış
- 33.56
- Açılış
- 33.71
- Satış
- 33.92
- Alış
- 34.22
- Düşük
- 33.53
- Yüksek
- 34.16
- Hacim
- 3.740 K
- Günlük değişim
- 1.07%
- Aylık değişim
- 1.16%
- 6 aylık değişim
- 12.10%
- Yıllık değişim
- 20.93%
21 Eylül, Pazar