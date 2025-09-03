FiyatlarBölümler
NWS: News Corporation - Class B

33.92 USD 0.36 (1.07%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NWS fiyatı bugün 1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.53 ve Yüksek fiyatı olarak 34.16 aralığında işlem gördü.

News Corporation - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.53 34.16
Yıllık aralık
26.25 35.41
Önceki kapanış
33.56
Açılış
33.71
Satış
33.92
Alış
34.22
Düşük
33.53
Yüksek
34.16
Hacim
3.740 K
Günlük değişim
1.07%
Aylık değişim
1.16%
6 aylık değişim
12.10%
Yıllık değişim
20.93%
